المنتخب الوطني يبدأ مشواره في بطولة غرب آسيا بفوز ثمين على اليمن

تفوق المنتخب الوطني لكرة القدم، الليلة، على منتخب اليمن بفوزه بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما ضمن بطولة غرب آسيا، على ملعب كربلاء الدولي.

وتصدر منتخبنا الوطني المجموعة برصيد 3 نقاط بالشراكة مع المستضيف منتخب العراق الذي كان قد تغلب بافتتاح البطولة على منتخب لبنان بهدف نظيف.

ويعتبر هذا الانتصار الثاني لمنتخب فلسطين بتاريخ مشاركاته في بطولة غرب آسيا وكان الفوز الوحيد على حساب منتخب لبنان في نسخة 2010.

وسجل اللاعب المدافع ياسر حمد الهدف الوحيد لمنتخبنا في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول بعد عرضية جميلة حولها الكابتن وقلب الدفاع عبد اللطيف البهداري برأسه إلى حمد الذي حولها قوية برأسه في الشباك اليمنية.