الاحتلال يختطف 3 كوادر من حركة الجهاد و أسرى محررين من بلدة كفر نعمة

اختطفت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 3 كوادر من حركة الجهاد الإسلامي و أسرى محررين من بلدة كفرة نعمة غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر من حركة الجهاد الإسلامي، أن قوات الاحتلال اختطفت كل من الأسير المحرر علاء حسن أبو عادي26 عاما، والأسير المحرر عبدالله سليمان أبو عادي 26 عاما، وميسرة رضوان زراع 25 عاما.

وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ابلغت عائلات الشباب، بأنه قد وصلهم بلاغ باختفاء الشباب، ليتبين لاحقا أنهم معتقلين في مراكز توقيف الاحتلال حسب ما بلغهم الارتباط الفلسطيني عصر الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال اختطف الشباب دون علم عائلاتهم، ولم يبلغ بذلك، لافتة إلى أنه لا يوجد معلومات وافية حول كيف تمت عملية الاعتقال.

جدير بالذكر أن الأسير علاء أبو عاديـ تعرض لعدة اعتقالات سابقة وأمضى ما يقارب الـ5 سنوات في سجون الاحتلال. وكما أمضى الأسير عبد الله أبو عادي ثلاثة سنوات. غير أنهم تعرضوا لعدة اعتقالات متتالية لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على خلفية انتمائهم لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.