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ضبط أسمدة ومبيدات زراعية مهربة بطولكرم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:28 - 30 يوليو 2019
الضابطة الجمركية الضابطة الجمركية
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أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، بأن طواقمه في محافظة طولكرم، ضبطت اليوم الثلاثاء، نحو 7 أطنان من الأسمدة الزراعية، و36 لتر مبيدات زراعية مهربة وغير معربة ولا تحمل تصاريح استيراد.

وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت خلال قيام الجهاز في محافظة طولكرم بأعمال الدورية الاعتيادية والتفتيش داخل شاحنة، حيث تم ضبط الكمية واستدعاء جهة الاختصاص في وزارة الزراعة، التي باشرت بفحص وتحري ومعاينة الكمية المذكورة، وتبين أنها مهربة وغير معربة ولا تحمل تصاريح استيراد، وبناءً عليه أقرت جهة الاختصاص التحفظ على الكمية، واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

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