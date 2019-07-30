ملخص - نتيجة مباراة فلسطين واليمن

نقدم لكم نتيجة منتخب فلسطين اليوم الثلاثاء وتقدم رامي حمادة حارس مرمى المنتخب الفلسطيني، بالشكر لدولة العراق على حفاوة الاستقبال الكبيرة مؤكدا أن هذا ليس بغريب على الأشقاء بالعراق، وأكد على أهمية بطولة غرب آسيا، وقال أن منتخب فلسطين يعاني من الأرهاق لأن الدوري انتهي مؤخرا بفلسطين.

ومن الجدير ذكره ان كلا الفريقين تواجها في نسخة عام 2010 في مواجهة وحيدة جمعت بينهما في بطولة غرب اسيا وانتهي اللقاء حينها بفوز المنتخب اليمني علي نظيره الفلسطيني بثلاثية مقابل هدف ولكن في اخر مواجهة دولية ودية جمعت بينهما في عام 2017 نجح المنتخب الفلسطيني في الفوز علي منتخب اليمن بهدف .

النتيجة بعد قليل