التجمع الوطني الديمقراطي في عيلبون يدعو للتصدي لزيارة أفي ديختر الى القرية

فلسطين اليوم-عرب48

دعا التجمع الوطني الديمقراطي في قرية عيلبون كافة أهالي القرية للتصدي لزيارة "السفاح أفي ديختر من حزب كديما والذي سيزور القرية في منتصف اليوم السبت الموافق 31�12009".

وجاء أن كوادر التجمع ستنظم مظاهرة بوجه من وصفوه بـ"المجرم"، والذي ورد اسمه مؤخرا في الدعوى القضائية الإسبانية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأشار بيان صادر عن التجمع في قرية عيلبون، وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، إلى أن ديختر، وكما هو معروف، قد ترأس جهاز الشاباك في فترات سابقة وكان ممن تفننوا في ابتكار وتطوير سياسة اغتيال العرب.

كما أشار البيان إلى أن ديختر قد تباهي بكثرة القتلى من العرب خلال فترة ترأسه للشاباك، وكان مسؤولا عن ارتكاب مجازر وحشية بحق شعبنا الفلسطيني، بالإضافة إلى "الاغتيالات الموضعية"، بل ويعتبر من مهندسي العدوان الوحشي الأخير على غزة.

وقال البيان "عار على كل من يستقبل أمثال هذا السفاح والتي يداه ملطخة بدماء العرب، والمطلوب عالميا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

هذا ويدعو تجمع عيلبون الجهات المضيفة الى العدول عن استقبال هذا المجرم وأمثاله من ممثلي الأحزاب الصهيونية ممن "يقتلون شعبنا هناك... يسعون وراء أصواتنا هنا!".