لاول مرة.. نشر صور الطائرة الإماراتية المزودة بأقوى محرك نفاث في العالم

نشرت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الثلاثاء، الصور الأولى لطائرة "بوينغ 777 إكس" والمزودة بأقوى محرك نفاث في العالم "GE9X"، التي تصنعها شركة "جنرال إلكتريك" للطيران.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تشكل هذه الطائرات العمود الفقري لأسطول "طيران الإمارات" خلال السنوات المقبلة.

وأضافت أن الإمارات تقدمت بطلبية لشراء 150 طائرة من هذا الطراز بقيمة 206 مليارات درهم.

ويصل سعر الطائرة الجديدة، إلى نحو 400 مليون دولار أمريكي، وتتراوح الطاقة الاستيعابية لها بين 356 و414 راكبا بحسب الطراز.

وأشارت الصحيفة إلى إنه من المتوقع أن تبدأ "طيران الإمارات" تسلم أول طائرة من هذا الطراز في منتصف العام المقبل، أو بداية عام 2021، مشيرة إلى أن هذه الطائرة عرضت خلال معرض دبي للطيران في عام 2013.

وأعلنت "طيران الإمارات" حينها عن أول طلبية لها، وهي الأكبر مقارنة بالناقلات الجوية الأخرى.

وتلفت الصحيفة إلى أن الطائرة تمتلك تصميما فريدا يتمثل في أن أجنحتها قابلة للطي، وهو ما يمكن تلك الطائرات العملاقة العمل في جميع أنواع المطارات حول العالم، كما تتميز طائرات "777-9إكس"، بأنها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، مقارنة بجميع الطائرات ، ناهيك عن امتلاكها أقوى محرك نفاث في العالم.



