حملة إلكترونية للتضامن مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال

بدأ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الثلاثاء حملة تغريد تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال ضد الاعتقال الإداري تحت شعار #لا_للاعتقال_الإداري StopAD# .

ونشر النشطاء في تغريداتهم معلومات عن الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال و الذي وصل عددهم حتى الأن عشرة أسرى، إلى جانب عشرة أسرى انضموا بشكل تضامني معهم اليوم الثلاثاء.

والأسرى المضربون هم: محمد أبو عكر، مصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية وهم مضربون منذ (30) يوماً ويقبعون في عزل معتقل "نيتسان الرملة"، وأحمد غنام، سلطان خلوف، حمزة عواد، منير العبد، حسان عواد، إسماعيل علي، والأسير وجدي عاطف العواوده من بلدة دورا قضاء الخليل، والذي شرع في الإضراب، يوم أمس احتجاجاً على مماطلة إدارة معتقلات الاحتلال بتقديم العلاج اللازم له.

وبحسب الإحصاءات التي نشرها النشطاء في منشوراتهم فإن قرابة 500 أسيرا إداري في معتقلات الاحتلال الصهيوني من بينهم الأسيرة فداء دعمس.

واستخدمت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الآلاف من الفلسطينيين واستهدفت النشطاء، والمؤثرين على الصعيد الاجتماعي والسياسي وطالت جميع الفئات من الأطفال والنساء والشباب والمسنين.

وتلجأ سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري كإجراءٍ "عقابي" ضد من لا تستطيع توجه لوائح اتهام ضدهم، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثه الاحتلال عن الانتداب البريطاني، وبعد أن نظمته بأوامر عسكرية الاعتقال الإداري هو اعتقال بلا تهمة أو محاكمة، وهو إجراء تلجأ إليه مخابرات الاحتلال حين لا تتمكّن من جمع معطيات واضحة وبيّنات كافية لإدانة المعتقل بعد تقديم لائحة اتهام بحقّه. فتقوم باعتقاله بذريعة الحفاظ على أمن وسلامة الجمهور ومعتمدة على ما يسمّى بـ"الملف السرّي". ويواجه الأسرى المضرون عن الطعا أوضاعاً صحية صعبة وخطيرة مقابل تعنت الاحتلال ورفضه بإنهاء اعتقالهم، حيث تتعمد إدارة معتقلات الاحتلال بالنقل المتكرر خلال فترة الإضراب في محاولة لكسر إرادة الأسير.

من جهتها قالت الناشطة "أماني سراحنه" من قسم الاعلام في نادي الأسير الفلسطيني إن هذه الحملة تأتي للتذكير بقضية الاعتقال الإداري، ونشر معلومات حول ما يجري بحق الأسرى المضربين.

وقالت سراحنه إن هذه الحملات لها أهميتها رغم محدودية أثرها ولكن يبقى ممارسة هذه الحملات أفضل من التسليم بتشخيص ما هو واقع من تراجع على صعيد الاهتمام بقضايا الأسرى، ونقلها من الهم العائلي إلى المجتمع ككل.

وبحسب سراحنه فإن سبب عودة هذه الإضرابات هو التصعيد الحاصل من قبل سلطات الاحتلال وتحويل عدد من حالات الأسرى إلى الاعتقال الاداري بعد قضائهم أحكام محددة في الاعتقال، حيث بدأ الاعتقال الإداري يأخذ منحى خطير ويهدد كل أسير حتى من قضى حكما محددا.

وأضافت سراحنه:" حال الحركة الأسيرة والترحل الذي أصابها دفع الأسرى في محاولة ممارسة الخلاص الفردي عبر الاضراب عن الطعام"

وتوقعت سراحنه أن يرتفع عدد الأسرى المشاركين في هذا الإضراب.