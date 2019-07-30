مباراة اليمن وفلسطين اليوم في بطولة غرب آسيا

يلتقي فريقا منتخب اليمن مع نظيره منتخب فلسطين اليوم الثلاثاء في الجولة الاولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات والذي ستقام على ملعب مدينة كربلاء العراقية.

كما وتضم المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها الليلة منتخبات كلا من اليمن وفلسطين العراق وسوريا ولبنان، يقام بين منتخبات المجموعة دوري من دور واحد، بنهاية دور المجموعات يصعد بطل المجموعة للمباراة النهائية، ليقابل بطل المجموعة الثانية.

وستقام المباراة اليوم في الاوقات التالية:

الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية

الساعة الـ 9:30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الساعة 11:30 بتوقيت الامارات العربية المتحدة

الساعة 7:30 بتوقيت غرينتش الدولي.

كما وتم عقد مؤتمر صحفي لمدربي المنتخبات الخمسة للمجموعة الأولى بفندق البارون بكربلاء، حيث أكد المدربون أن البطولة ستحقق مكاسب كبيرة وهامة جدا للمنتخبات المشاركة، وأضافوا أن البطولة ستجهز اللاعبين فنيا وبدنيا ونفسيا قبل انطلاق تصفيات كأس العالم القادمة عن القارة الآسيوية.

وتقدم رامي حمادة حارس مرمى المنتخب الفلسطيني، بالشكر لدولة العراق على حفاوة الاستقبال الكبيرة مؤكدا أن هذا ليس بغريب على الأشقاء بالعراق، وأكد على أهمية بطولة غرب آسيا، وقال أن منتخب فلسطين يعاني من الأرهاق لأن الدوري انتهي مؤخرا بفلسطين.

ومن الجدير ذكره ان كلا الفريقين تواجها في نسخة عام 2010 في مواجهة وحيدة جمعت بينهما في بطولة غرب اسيا وانتهي اللقاء حينها بفوز المنتخب اليمني علي نظيره الفلسطيني بثلاثية مقابل هدف ولكن في اخر مواجهة دولية ودية جمعت بينهما في عام 2017 نجح المنتخب الفلسطيني في الفوز علي منتخب اليمن بهدف .

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