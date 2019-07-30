مشاهدة مباراة العراق ولبنان بث مباشر اليوم - يلا شوت

يستعد منتخب لـ مواجهة بطولة إتحاد غرب آسيا، في لقاء سيتم بثه علي قناة العراقية الرياضية، اليوم الثلاثاء والتي ستبدأ الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، على ملعب كربلاء الدولي في العراق.

كما ستذاع المباراة علي قناة العراقية الرياضية، وكانت البطولة الحالية من المفترض أن تقام في الأردن العام الماضي، ولكن تم تأجيلها، إلي جانب نقلها إلي دولة العراق، لتكون مبشرة للغاية من أجل بداية رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وأوضح الفريق العراقي انه من المفترض أن يشارك العديد من لاعبي منتخب العراق المحليين، في اللقاء، خصوصا أن المواجهة لن يحضرها اللاعبين المحترفين في الخارج، كما سيكون لاعبي منتخب لبنان أيضا من داخل لبنان فقط، ولن يكون هناك أي تواجد للمحترفين.

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