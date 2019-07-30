ثابت يوضح لـ "فلسطين اليوم" سبب الإرباك في جدول توزيع الكهرباء

أكد محمد ثابت مسؤول العلاقات العامة والإعلام بشركة توزيع كهرباء اليوم الثلاثاء بأن حالة الإرباك في جدول توزيع الكهرباء في هذه الأيام تعود الى زيادة الطلب على الكهرباء في ظل محدودية كمية الكهرباء الواردة الى قطاع غزة.

و أوضح ثابت في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن الطلب المتزايد على الكهرباء ادى لزيادة الاحمال، وأن الشبكة أصبحت غير قادرة على تغطية هذا الطلب المتزايد على الكهرباء، مما ادى لعجز في جدول الـ 8 ساعات المطبق حالياً.

و أشار الى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة و لجوء المواطنين والمؤسسات لاستهلاك كمية كهرباء متزايدة بسبب تشغيل المكيفات والاجهزة الخاصة بالتبريد، أدى لزيادة الطلب الذي وصل الى 500 ميغا وات، في حين أن المتوفر لدينا هو 190 ميغا وات في أحسن الظروف،.

و أكد ثابت بأن هناك فجوة بين المطلوب و المتوفر من كمية الكهرباء، لافتاً الى أن هذه الفجوة لا تستطيع شركة الكهرباء سدها، مما يدفع شركة توزيع الكهرباء لتخفيف الأحمال عن المناطق لكي يتم توزيع ما يصل بالتساوي بين المواطنين.

و تطرق ثابت الى المشاكل التي تواجه جدول توزيع الكهرباء، مشيراً الى أن هذه المشاكل تمثلت في انقطاعات متكررة للخطوط الاسرائيلية و بعض الاعطال التي اصابت الخطوط الواردة من محطة التوليد، بالإضافة الى تعطل الكهرباء المصرية منذ أكثر من عام، حيث لا نحصل على أي مصدر للكهرباء من الجانب المصري.

و قال إن كل هذه الامور مجتمعة تشكل تحدي لطواقمنا الفنية في توزيع الكهرباء، لافتاً الى أن الشركة دورها يتمثل في توزيع الكهرباء و ليس جلبه، و بالتالي فهي تقوم بدورها في توزيع الكهرباء بالعدل بين المواطنين.

أما الجدول المعمول به خلال هذه الأيام، فهو 8 ساعات وصل مع نسبة عجز تصل الى 3 ساعات، يصل الى 3 أو 4 مرات اسبوعيا في مختلف مناطق قطاع غزة.