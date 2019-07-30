الأميرة هيا تطلب من المحكمة العليا حمايتها من الزواج القسري

تقدمت الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بطلب أمر حماية من الزواج القسري خلال جلسة استماع في محكمة في لندن، الثلاثاء، تتعلق بمصلحة طفليهما.

وبحسب ما استمعت المحكمة العليا، فقد تقدمت الأميرة هيا (45 عاماً) زوجة حاكم إمارة دبي رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد (70 عاماً) بطلب الحماية وطلب وحضانة طفليهما وعدم التعرض لها بالإساءة، ولم يعرف تفاصيل طلب الحماية من الزواج القسري الذي تقدمت به الأميرة.

وتدور معركة قضائية بين الزوجين حول مصلحة طفليهما، ويترأس جلسة الاستماع القاضي اندرو ماكفرلين، رئيس قسم الأسرة في المحكمة العليا لإنكلترا وويلز، وفق ما أوردته وكالة برس اسوشييشن البريطانية.

ويتم النظر في القضية في مجمع محاكم العدل الملكية في لندن، ومن المقرر أن تجري جلسة أولية الثلاثاء، وسمح القاضي للإعلام بنشر نبأ أن الأميرة هيا تقدمت بالطلبات.

كما استمعت المحكمة إلى أن الشيخ محمد تقدم للمحكمة العليا بطلب إعادة أطفاله إلى دبي، حيث يمكن لهذه الطلبات أن تساعد الشخص الذي أجبر على الزواج أو يجبر على البقاء في زواج.

ويمكن للشخص المتضرر أو شخص أخر بتصريح من المحكمة التقدم بهذا الطلب في حال التعرض لـ"القوة الجسدية، والضغط العاطفي، أو التهديد أو أن يكون الشخص ضحية للإساءة النفسية"، بحسب قانون أوامر الحماية.

ورفض القاضي طلباً من محامي الشيخ محمد فرض قيود على نشر بعض التفاصيل، وقال: "هناك اهتمام عام ... بالإجراءات المنظورة أمام المحكمة".

وكان القاضي ماكفرلين قرر سابقاً السماح فقط للصحافيين المعتمدين العاملين مع وسائل الإعلام التي مقراتها ضمن النطاق القضائي لإنكلترا وويلز، بحضور إجراءات المحكمة.

وسُمح لمراسلين من هيئات إعلامية لا تتخذ من بريطانيا مقراً بالحضور، ولكن تم إبلاغهم أنهم لن يتمكنوا من سماع الإجراءات.

ووصلت الأميرة هيا إلى المحكمة برفقة محاميتها فيونا شاكلتون التي مثلت ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز في قضية طلاقه من الأميرة ديانا.

وتمثل الشيخ آل مكتوم المحامية هيلين وورد التي عملت مع المخرج غاي ريتشي في قضية طلاقه من المغنية مادونا، ولم يحضر الشيخ محمد الجلسة.

وتجمع عدد قليل من المتظاهرين أمام مجمع المحاكم احتجاجا على الشيخ محمد، ومن المقرر أن تستمر جلسة الاستماع الأربعاء.