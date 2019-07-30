السعودية تدعم السودان بـ 250 مليون دولار

أودعت السعودية، اليوم الثلاثاء، أودعت 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي لدعم مركزه المالي.

وقالت صحيفة "عكاظ"، إن ذلك يأتي في إطار حزمة مساعدات مشتركة من السعودية والإمارات بقيمة 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار للبنك المركزي السوداني، أعلن عنها في أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت وزارة المالية السعودية، إن هدف الوديعة هو تخفيف الضغط عن الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، ولتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" عن "رويترز".

ولأن السودان مازال مدرجا على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وعليه متأخرات بنحو 1.3 مليار دولار مستحقة لصندوق النقد الدولي، فإنه لا يستطيع طلب المساعدة من صندوق النقد أو البنك الدولي، كما وتواجه بنوك السودان صعوبات في تجديد علاقات المراسلة مع البنوك الدولية.تودع 250 مليون دولار في البنك