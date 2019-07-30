تحذيرات في "اسرائيل" من استخدام السجائر الالكترونية

طالبت نقابة أطباء الأطفال حكومة الاحتلال بتشديد الإجراءات الخاصة باستخدام السجائر الالكترونية، في اعقاب اعلان نظيرتها الامريكية ومنظمة العفو الدولية ان هذه السجائر تعرض بشكل واضح صحة الشبان الذين يستخدمونها للخطر.

و أكت النقابة عدم وجود فرق بين هذه السجائر الالكترونية وتلك العادية من ناحية الإدمان مشيرة الى احتمال انتقال الشبان للتدخين العادي.

وفي سياق متصل أكدت منظمة الصحة العالمية، أن السجائر الالكترونية ليست أقل خطرًا من السجائر العادية، كما أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها.

وحذرت الصحة العالمية من أن استخدام السجائر الالكترونية تسبب مشكلات عدة للإنسان أهمها ضيق واحتباس الهواء في الرئتين وأمراض الربو، وكذلك سرطان الرئة، وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، كما أنها تؤثر بشكل سلبي على المخ، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم.