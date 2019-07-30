نمو إيرادات شركة "هواوي" رغم الحظر الأمريكي

زادت إيرادات شركة "هواوي" الصينية في النصف الأول من العام، رغم الحملة الأمريكية التي تحولت في النهاية إلى حظر تجاري في منتصف مايو/ أيار الماضي.

وقالت الشركة إن إيراداتها في النصف الأول من العام زادت 23.2 بالمئة، وارتفعت إلى 401.3 مليار يوان (58.28 مليار دولار) من 325.7 مليار يوان قبل عام، وبلغت شحنات الهواتف الذكية 118 مليون وحدة بزيادة 24 بالمئة.

وقال رئيس مجلس إدارة "هواوي" ليو هوا: "مع الخطة التي وضعناها في النصف الأول من العام، يستمر أدائنا في النمو، على الرغم من إدراج الشركة في القائمة السوداء".

واضطربت سلسلة الإمداد الخاصة بـ"هواوي" بشدة في منتصف مايو/ أيار عندما أدرجتها واشنطن في قائمة تجارية سوداء.

واعتبرت الحكومة الأمريكية إن "هواوي" تشكل خطرًا على الأمن القومي لأن بكين قد تستخدم أجهزتها في إطار التجسس، الأمر الذي نفته شركة "هواوي" بشكل قاطع.