القضاء السوداني يرفض طلب تأجيل محاكمة البشير

رفضت السلطات القضائية السودانية طلبًا تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بتأجيل محاكمته، عقب وفاة والدته اليوم الثلاثاء، حيث قرر القضاء عقد جلسة إجرائية غدًا الأربعاء.

وسمحت السلطات السودانية للرئيس المعزول عمر البشير وشقيقه بحضور جنازة والدتهما التي فارقت الحياة أمس الاثنين.

وتحدد غدا الأربعاء، موعد للجلسة الأولى في محاكمة عمر البشير، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام.

ووجهت النيابة للبشير تهماً تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام عقب العثور على نحو 113 مليون دولار في منزله.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إن فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير.

وأضاف أن الفريق، وجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

وكانت محكمة الخرطوم شمال قد رفضت نظر القضية، لأسباب أمنية تتعلق بموقع المحكمة، ومن المقرر أن تنعقد المحاكمة في وسط الخرطوم.