السجن 13 عاماً للأسير طارق برغوث محامي هيئة الاسرى

حكمت محكمة "عوفر" العسكرية الاحتلالية، اليوم الثلاثاء، بالسجن الفعلي على محامي هيئة شؤون الأسرى، طارق برغوث، لمدة 13 عاما ونصف.

و ذكرت "الهيئة" في بيان صحافي لها إن المحكمة العسكرية غربي رام الله، أصدرت حكما بالسجن بحق محامي الهيئة طارق برغوث بالسجن لمدة 13 عاما ونصف".

ولم يوضح البيان، التهم التي وجهتها إسرائيل للمحامي "برغوث"، الذي اعتقل خلال عملية عسكرية إسرائيلية لمدينة رام الله بتاريخ 27 شباط/ فبراير الماضي.

ويتواجد برغوث، الذي يعد من المحامين البارزين في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين، في سجن نفحة.