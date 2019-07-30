طُعن بمساعدة فتاة.. تفاصيل مقتل الفلسطيني حميدات في الأردن

كشفت مصادر محلية، النقاب عن تفاصل مقتل ضابط الإسعاف حمزة محمد سليمان حميدات بعد مغادرته إلى الأردن.

ووفق المصادر، فقد غادر المغدور حميدات إلى الأردن قبل ١٠ ايام بهدف تسجيل أكثر من ٤٥ حاجًا في الأردن وبحوزته مبلغ مالي كبير، حيث أفادت تحقيقات الأمن العام الأردني، بأن شخصًا وفتاة اشتركا في قتله، حيث قام الشخص بقتله بواسطة أداة حادة ومن ثم دفنه بهدف اخفاء جريمته بمساعدة الفتاة.

وقالت إن عائلته تقدمت بشكوى للشرطة الاردنية حول اختفاء آثاره بعد ان فشلوا في الاتصال به، وقد تمكنت الشرطة الاردنية من القاء القبض على مشتبه بها، اضافة الى مشتبه به بقتله ودفنه.

وكان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام عامر السرطاوي، قد قال في تصريحات صحفية، ان الامن العام تلقى بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٢، من قبل عائلة ذوي شخص من جنسية عربية، بعد دخوله للمملكة وانقطاع الاتصال به، حيث شكل على الفور فريق تحقيق من شعبة بحث جنائي اقليم العاصمة لمتابعة التحقيق في فقدان ذلك الشخص.

واضاف السرطاوي، باشر فريق التحقيق بجمع المعلومات حول الشخص المفقود منذ لحظة دخوله للمملكة، حيث توصل الى الاشتباه بفتاة وشخص اخر وألقي القبض على الفتاة، فيما تبين ان الشخص الآخر المشتبه به قد غادر البلاد، وبالتحقيق مع الفتاة اعترفت بانه في منطقة الدوار السابع أقدم المشتبه به وعلى إثر خلافات سابقة مع المغدور على طعنه بقصد قتله وأنها قامت بمساعدته في ذلك.

وتابع، انه وبمتابعة المشتبه به وجمع المعلومات حوله تبين انه قد دخل الى المملكة مرة أخرى حيث جرى ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف بقتل المغدور على إثر خلافات سابقة وانه قام بنقل الجثة الى منطقة خالية من السكان في محافظة مادبا ودفنه هناك.

وأشار إلى أنه تم الحصول على موافقة المدعي العام وإخراج الجثة بحضور المدعي العام والطبيب الشرعي، وسيتم إحالة القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.