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ترامب: "أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:43 - 30 يوليو 2019
ترامب ترامب
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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن يكون عنصريا لأنه يرفض التراجع في حربه الكلامية مع قادة من ذوي الميول اليسارية والأصول الإفريقية.

وقال ترامب تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: "أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم".

الجدير بالذكر، أن ترامب هاجم خلال الأسبوعين الماضيين أربع نائبات ينحدرن من أقليات، بالإضافة إلى نائب ذو بشرة سوداء يمثل بالثيمور، وأحد المدافعين عن الحقوق المدنية، وفق جريدة "ذو هيل" الأمريكية.

كما أثارت هذه الهجمات جدلًا واسعًا في أمريكا، حيث علّق منتقدون: أن ترامب يثير انقسامات عرقية، لحشد قاعدته الشعبية ذات الغالبية البيضاء قبيل الانتخابات الرئاسية.

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