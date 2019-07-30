قوات الاحتلال تهدم 4 منازل في الأغوار

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خياما وبركسات تعود إلى 4 عائلات فلسطينية بمنطقة الأغوار في الضفة الغربية.

ونفذ آليات الاحتلال عمليات الهدم في منطقة الرأس الأحمر، الواقعة في اراضي بلدتي طوباس وطمون بالأغوار، وذلك بعد اقتحامها من قوة عسكرية إسرائيلية، علما أن هذه هي المرة الثانية التي تشهد ذات المنطقة أعمال هدم خلال شهر.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في طوباس والأغوار، إن الاحتلال أعلن المنطقة المستهدفة منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت وصول المساعدات الإغاثية الى المتضررين، مشيرًا إلى أن 4 عائلات مكونة من 17 فردا تضررت وأصبحت في العراء من دون مأوى بسبب عملية الهدم.

واتهم الاحتلال الاسرائيلي بتطبيق سياسة "تهجير قسري" بحق الفلسطينيين في الأغوار في ظل أعمال هدم وترحيل شبه يومية تشهدها المنطقة.

على الصعبد ذاته، دعت لجنة الدفاع عن الأراضي في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس إلى أداء صلاة الجمعة المقبلة في المنطقة تضامنا مع أصحاب المنازل المدمرة واحتجاجا على قرارات الهدم الجماعية للحي.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هدم الأسبوع الماضي 12 بناية سكنية تضم عشرات الشقق السكنية في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس بدعوى البناء من دون تراخيص.

وتشكل منطقة الأغوار نحو ربع مساحة الضفة الغربية ويعيش فيها حوالي 50 ألف فلسطيني، بما فيها مدينة أريحا، وهو ما نسبته 2 في المائة من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة بحسب إحصائيات فلسطينية .