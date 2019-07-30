الشرطة تقبض على متهم بسرقة صراف آلي بقلقيلية

قبضت شرطة مدينة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص متهم بسرقة صراف آلي في المدينة، حيث قدر المبلغ بـ(14000) ألف شيقل، و(300) دولار من صرافين آليين.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بناء على معلومات وردت لشرطة قلقيلية حول قيام اشخاص مجهولين بسرقة صراف آلي لأحد البنوك، تحركت قوة من شرطة المباحث العامة إلى المكان وبعد البحث والتحري القت القبض على مشتبه به أفاد بانه سرق مبلغ (14000) ألف شيقل، و(300) دولار من صرافين آليين في مدينتي قلقيلية ونابلس، وضبطت بحوزته بطاقات صراف غير أصلية .

ولفتت إلى أنه تم توقيف المتهم بالسرقة وإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال واتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول .