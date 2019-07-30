المكتب الاعلامي ينفي تشكيل اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة

نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الثلاثاء الشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إعادة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية أو أي أجسام لإدارة قطاع غزة.

و أوضح المكتب الاعلامي في تصريح صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن بعض المؤسسات الحكومية والوزارات تقوم بين الحين والآخر بإجراءات إدارية تأتي في السياق الطبيعي والضروري؛ سعياً لتحسين خدمة المواطن.

و أكد المكتب بأن المؤسسات الحكومية والوزارات تدار من قبل الوكلاء منعا لحدوث أي فراغ إداري، وحرصاً على اتمام مصالح أبناء شعبنا.