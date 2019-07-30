نتائج مسابقة الاداريين 2019 في الجزائر

اعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، عن نتائج مسابقة الاداريين، وذلك يوم امس الاثنين، الموافق 29 يوليو 2019، حيث تقدم لاداء ذلك المسابقة اكثر من 150 الف في الجزائر.

تشمل هذه المسابقة العديد من الرواتب والتي منها:" مقتصد – نائب مقتصد – مشرف التربية – ملحق بالمخبر – ملحق رئيسي بالمخبر – مستشار التوجيه".

وقد اصدرت الوزارة نتائج القبول في مسابقة الاداريين 2019، كما ويتمكن جميع المتقدمين في المسابقة بالحصول علي النتيجة، عن طريق الاسم ثلاثي والرقم السري المتواجد اثناء عملية التسجيل الاولي.

واشارت الوزارة الى ان الاختبار الشفوي يعد من اهم الاختبارات في المسابقة، كما ويعتبر البوابة الاساسية في القبول او الرفض.

والجدير بالذكر ايضا فقد اعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم علي عدد المناصب الذي تحتاجها في كل المناصب الخاصه بها وهي:" مقتصد 61 منصب، مشرف تربية 1828 مشرف، نائب مقتصد 299 مقتصد، مستشار توجيه 523 منصب، ملحق مخبري 1274، ملحق رئيسي بالمختبر 301 منصب".