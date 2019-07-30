تعرف على ملابسات جريمة تهديد وابتزاز لسيدة في الخليل

كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، النقاب عن ملابسات جريمة تهديد وابتزاز أخلاقي عبر الهاتف المحمول والتي طالت إحدى السيدات في الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأفادت الشرطة في بيان صحفي بأنها وبناء على شكوى تلقتها وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بالمباحث العامة من احدى السيدات مفادها قيام شخص مجهول بالاتصال بها وابتزازها أخلاقيا مقابل عدم نشر صورها الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل.

وقالت الشرطة في بيان صحفي "إنها تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بجريمة الابتزاز والتحرز عليه اصولا".

وأشارت الشرطة إلى أنها أوقفت المشتبه به واحالته للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.