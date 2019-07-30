شاهد الان مباراة بايرن ميونخ وفنربخشة بث مباشر hd بدون تقطيع

يتقدم فريقا "بايرن ميونيخ" و"فنربخشة التركي" لمباراة ضمن كأس أودي، اليوم الثلاثاء، والتي ستقام على ملعب أليانز ارينا في ميونخ وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، التي ستبث على قناة Bein sports HD2.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى بالنسبة إلى نادي ريال مدريد في كأس أودي، بعد مشاركة أندية إسبانية مثل برشلونة بطل نسخة 2011، وأتلتيكو مدريد الذي فاز في نسخة 2017.

كما ويجمع نصف النهائي بين “بايرن ميونخ وفنربخشة ، وبين ريال مدريد وتوتنهام” ، حتي يصل أحد من الفائزين لنصف النهائي ، ثم الفريقين الذين تلقوا الهزيمة يلعبوا علي تحديد المركز الثالث بالكأس ، كما وتألق البافاري لهذه البطولة حتي وصل لنصف النهائي ، ومن المتوقع أنه سيصل للنهائي ، تُوج بايرن ميونخ هذا الموسم للدوري الألمانى للمرة السابعة على التوالي .

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