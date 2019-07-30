بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد توتنهام بي ان سبورت

يستعد فريقا ريال مدريد وتوتنهام، لمباراة ضمن كأس اودي 2019، وذلك اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والتي ستقام على ملعب أليانز أرينا في المانيا .

كما وسيلتقي الفريقان على ملعب أليانز أرينا، الملكي وهو في أسواء حالاته، بعد هزيمة كانت غير مرضية للأدارة والجماهير امام فريق اتليتيكو مدريد بسباعية مقابل 3 أهداف ، وقبلها من البايرن بثلاث أهداف دون رد ، و وتعادل وحيد أمام فريق أرسنال ، في المقابل يدخل فريق توتنهام لقاء اليوم بفوز علي يوفنتوس وهزيمة من المان سيتي في الوديات.

ومن الجدير ذكره، أن فريق توتنهام فاز أمام ريال مدريد في اخر مباراة بينهم في بطولة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات 2017 بنتيجة 3-1، سجل ديلي ألي هدفين في الدقيقتين 27 و56 وكريستيان إريكسن في الدقيقة 65، أما هدف ريال فسجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة 80

كما ويمكنكم مشاهدة المباراة بين فريقي ريال مدريد وتوتنهام مباشرعلى هذا الرابط