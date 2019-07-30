تشكيل لجنة لتنفيذ قرارات السلطة بشأن تعليق الاتفاقيات مع "إسرائيل"

أعلن رئيس حكومة رام الله محمد اشتيه، أن قيادة السلطة الفلسطينية شكلت لجنة لتنفيذ قرارها بتعليق اتفاقيات التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

قال اشتيه خلال المؤتمر السنوي العام لمنظمة الاشتراكية الدولية المنعقد في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء: "إن قرار القيادة جاء نتيجة خرق إسرائيل لكل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير".

وأضاف: "إسرائيل أمام تحد كبير، فإما حل الدولتين وإما الهلاك ديموغرافيا"، مشددا على ان "حكومة اليمين لا تعتبر شريكا بالنسبة للفلسطينيين".

وتابع اشتيه: "هناك انتخابات في 17 أيلول/سبتمبر في اسرائيل، لكن الحكومة اليمينية التي يقودها نتنياهو للأسف ليست شريكة لنا، وللأسف الجدال الدائر في "إسرائيل" بين أولئك الذين يريدون السلام وبين الذين يريدون الاستمرار بالاحتلال، نحن الأكثر استفادة من السلام لكن اين هذه الفرص حين يكون لدينا ترامب رئيسا؟".

وطالب اشتية الدول سحب جوازات سفرها من المستوطنين الذين يحملون جنسيات مزدوجة وان تقوم بلدانهم الاصلية بسحب جوازاتهم.