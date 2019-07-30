خبير روسي: الحرب على إيران قد تمتد إلى جميع دول العالم والعقوبات لن تؤثر على طهران

توقع مدير مركز التحليل الاستراتيجي والسياسي في روسيا دينيس كوركودينوف في حال تعرضت الجمهورية الإيرانية الإسلامية لهجوم من قبل الولايات المتحدة أنْ تمتد نيران الحرب إلى جميع دول العالم، مشدداً على أنَّ "الحرب ستؤثر على معظم دول العالم".

ويرى الخبير السياسي كوركودينوف في حديث لموقع "النهضة نيوز" أنَّه في حال اندلاع حربٍ بين واشنطن وطهران فإن حلفاء إيران سيردون من خلال جبهة موحدة (سوريا – حزب الله – العراق – اليمن – التنظيمات الفلسطينية)، وإذا ما تطور الأمر إلى صراع عالمي فإن اتساع التحالفات بالنسبة لطهران أمرٌ لا مفر منه، إذ قد تدخل دول على الخارطة الميدانية مثل روسيا، وفنزويلا، وليبيا وعدد من الجهات السياسية الفاعلة الأخرى الذين سيتم جذبهم إلى الصراع بسبب الالتزامات التعاقدية أو التضامن التاريخي.

وأشار كوركودينوف إلى أنَّ القيادة الإيرانية تمتلك أوراقاً قوية على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، كما أنَّ العامل الديني الاعتقادي لدى الشعب الإيراني والمقاتلين الإيرانيين يلعب دوراً مهماً في الصمود والثبات في أي حرب مقبلة، لافتاً إلى أن أعداء إيران يخشون مواجهتها مثل "إسرائيل"، قائلاً "لن تجرؤ إسرائيل على ضرب إيران، لنفس السبب تقريبًا الذي لن تجرؤ فيه إيران فيه على ضرب إسرائيل بشكل مباشر، إذ أنَّ الحرب ستكون مدمرة للطرفين".

وعن المقترح الأمريكي – البريطاني لتشكيل حلف دولي لحماية مضيق هرمز وباب المندب، بين كوركودينوف أنَّ أي حلف دولي في مضيق هرمز وباب المندب سيكون مصدراً للتوتر والتصعيد في المنطقة، خاصة في ظل رفض طهران للمقترح، ولمجاورة مضيق باب المندب وبحر العرب المؤدي لمضيق هرمز من اليمن، وهو الأمر الذي ترفضه اليمن (أنصار الله) التي تعتبر التواجد الأجنبي في تلك المنطقة تهديداً مباشراً لها، ما قد يدفعها لاعتراض واستهداف ناقلات النفط والسفن الأجنبية، متوقعاً في حال اعتراض إيران او اليمن (انصار الله) أي سفن في المضيق مع تواجد الحلف أن ترد باستهداف طهران واليمن، خاصة أنه لا يمكن حماية التواجد العسكري في المضيقين وبحر العرب دون حماية هذه القوات من الناحية البرية والجوية، ما قد يحمل تداعيات خطيرة على المنطقة.

وعن العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، أشار إلى أن القيادة الإيرانية قادرة على تخطي المرحلة، لاسيما أنها تعاني من وطأة العقوبات الاقتصادية منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية سنة 1979م، مشيراً إلى أنَّ الهدف من العقوبات هي تأليب الإيرانيين تجاه القيادة الإيرانية، مستبعداً أنْ تحقق العقوبات الاقتصادية على إيران أهدافها.

وعن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون ومدى تأثيره في الاحداث الإقليمية، أوضح أنَّ شخصية جونسون وتوجهاته الأيديولوجية والسياسية تفتح الباب أمام الرئيس الامريكي دونالد ترامب للضغط على الشرق الأوسط وخاصة إيران والقضية الفلسطينية تحت شعارات متعددة، قائلاً "بوريس جونسون بالنسبة لواشنطن حليفًا فريدًا ومطيعًا ومستعدًا لمحاربة الدول التي تريد أن تحاربها الولايات المتحدة"، معتبراً أن بوريس جونسون ودونالد ترامب وجهان لعملة واحدة على صعيد السياسيات تجاه منطقة الشرق الأوسط.