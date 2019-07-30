تقرير حقوقي: 54 شهيداً وأكثر من 3 آلاف مصاب خلال النصف الأول من (2019)

ذكر تقرير إحصائي لمركز الميزان لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتبكت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، موضحاً أن 54 مواطناً استشهدوا برصاص الاحتلال بينهم 12 طفلاً و4 سيدات، فيما بلغ عدد الإصابات 3723، من بينهم 1226 من الأطفال، و179 من النساء.

وأشار التقرير، إلى أن 27 من الشهداء سقطوا في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود القطاع، من بينهم 9 أطفال، وسيدة واحدة.

وبلغ عدد المعتقلين في قطاع غزة 88 فلسطينيًا، منهم 17 طفلًا. حيث اعتقل 3 من العدد الإجمالي عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، و55 في محاولات تسلل منهم 15 طفلًا، و28 صيادًا بينهم طفلان.

بينما تم رصد 27 عملية توغل، و207 اعتداء وانتهاك في المناطق مقيدة الوصول برًا وبحرًا والتي يفرض الاحتلال فيها مناطق عازلة. حيث أصيب 15 صيادًا وتم اعتقال 28، واحتجاز 11 قاربًا.

وتوفي مريض واحد جراء القيود التي يفرضها الاحتلال على المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن 229 منزلًا ومنشأة سكنية، إلى جانب 66 منشأة عامة، و38 منشأة تجارية، و32 مركبة، تعرضت جميعها لتدمير كلي وجزئي جراء اعتداءات الاحتلال على غزة.