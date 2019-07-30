موعد مباراة بايرن ميونخ وفنربخشة "نصف النهائي" الناقلة بكأس أودي اليوم الثلاثاء

يستعد فريقا "بايرن ميونيخ" و"فنربخشة التركي" لمباراة ضمن كأس أودي، اليوم الثلاثاء، والتي ستقام على ملعب أليانز ارينا في ميونخ وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة التي ستبث على قناة Bein sports HD2.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى بالنسبة إلى نادي ريال مدريد في كأس أودي، بعد مشاركة أندية إسبانية مثل برشلونة بطل نسخة 2011، وأتلتيكو مدريد الذي فاز في نسخة 2017.

وأكد البيان الرسمي أيضاً أن مواجهة نصف النهائي الأخرى ستجمع بين بايرن ميونخ مستضيف البطولة وفنربخشه التركي ، فيما سيلتقي الفائز في كلتا المباراتين في المباراة النهائية.

وفي السياق نفسه، يجمع نصف النهائي بين “بايرن ميونخ وفنربخشة ، وبين ريال مدريد وتوتنهام” ، حتي يصل أحد من الفائزين لنصف النهائي ، ثم الفريقين الذين تلقوا الهزيمة يلعبوا علي تحديد المركز الثالث بالكأس ، كما وتألق البافاري لهذه البطولة حتي وصل لنصف النهائي ، ومن المتوقع أنه سيصل للنهائي ، تُوج بايرن ميونخ هذا الموسم للدوري الألمانى للمرة السابعة على التوالي .