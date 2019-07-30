"أصغر مطلوب" للإحتلال يُشغل النشطاء

سطرت أقلام رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، مواقف احتجاج وامتعاض وغضب عبر صفحاتهم لما أقدمت عليه قوات الاحتلال من استدعاء لأصغر طفل مقدسي محمد ربيع عليان أربعة أعوام ، دون أي وجه حق ، ودن أي مراعاة للإنسانية ولحقوق الأطفال ، لتسيطر قضية الطفل على مواقع التواصل لفضح الاحتلال .

امساك الطفل بكيس "الحلوى " والعصائر ، لم يغير من واقع براءة الطفل شيء سوى فرحته بالأعداد الكبيرة من المواطنين المرافقين له خلال ذهابه لمركز التحقيق في القدس وإصرار المقدسين على عدم السماح للاحتلال بالتفرد بطفل لم يفهم من الحياة شيء سوى أن أرضه محتلة وأن الاحتلال هو من اغتصبها.

التعليقات التي انهالت التي جعلت من محمد طفلاً بحجم الوطن ، نجحت في افشال استدعاء الطفل للتحقيق بتهمة إلقاء الحجارة صوب قوات الاحتلال ، والاكتفاء بالتحقيق مع والده فقط .

من جانبه قال زكريا بكر أبو عائد على حسابه على الفيس بوك "هذا المجرم" في تعبيره عن الطفل" ابو رضعه رجم على قوات الاحتلال ، وتابع"سلطات العار تستدعى الطفل محمد عليان للتحقيق معه بتهمة القاء الحجارة على جنود الاحتلال"

محمود حريبات علق على حسابه " أهل القدس بشكل عام واهالي الطفل محمد عليان ابدعوا اليوم في ايصال رسالة اعلامية انسانية اثناء توجه الطفل لمركز التحقيق" ..

وتابع " طقاته حاجته شوكلاطة وشوكو" والاشياء الي بحبها رافقته وهو في الطريق الي التحقيق ..ببساطه هو طفل واهله خليه في المكان الي هو فيه دون تبجيل ولا تعظيم ولا تكبير ... هو طفل وهل في اعظم من انه يكون طفل" ..وهل في احقر من احتلال يلاحق طفل

#محمد_عليان.

عصام الراعي أوضح : "هذا الاحتلال إلى زوال ..الطفل محمد ربيع عليان ابن الأربعة أعوام يمثل أمام شرطة الاحتلال بالقدس صباح اليوم وقال رقم قياسي جديد لأهل فلسطين..دولة ترتعب من طفل إلى زوال.













