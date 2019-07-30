منح في كلية فلسطين التقنية لطلبة المدارس المهنية لعام 2019م

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الثلاثاء، عن توفر منح داخلية في كلية فلسطين التقنية، لطلاب الثانوية العامة المهنية.

وأوضحت الوزارة، أن المنح الداخلية لطلاب المدارس المهنية ثانوية عامة (زراعية مهنية، صناعية)، بعدد (20) منحة بواقع (10) منح لفرع دير البلح و (10) منح لفرع غزة، حيث يبدأ التسجيل للمنحة المذكورة في مقر كلية فلسطين التقنية - دير البلح , اعتباراً من اليوم 30/7/2019 ولغاية 29/8/2019..

وتقدم المنح وفق الشروط التالية:

أولاً: تخصصات البكالوريوس

1. الطالب الحاصل على معدل (90%) فما فوق في شهادة الثانوية العامة 2019م، إعفاء بنسبة 100%.

2. الطالب الحاصل على معدل (80-89%) في شهادة الثانوية العامة للعام 2019م، إعفاء بنسبة 50%.

3. لاستمرار استفادة الطالب من المنح المقدمة، يشترط الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (80%).

ثانياً: تخصصات الدبلوم.

1. الطالب الحاصل على معدل (75%) فما فوق في شهادة الثانوية العامة للعام 2019م، إعفاء بنسبة (100%).

2. الطالب الحاصل على معدل (70-74%) في شهادة الثانوية العامة للعام 2019م، إعفاء بنسبة (50%).

3. لاستمرار استفادة الطالب من المنح المقدمة، يشترط الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن (80%).