موعد مباراة اليمن وفلسطين بتوقيت فلسطين اليوم والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب الفلسطيني نظيره اليمني اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019، في مباراة الجولة الاولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات من بطولة غرب آسيا 2019 بالعراق والتي ستقام على ملعب كربلاء العراقي.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10.30 مساء بتوقيت السعودية والعراق والكويت والبحرين وقطر، الساعة 11.30 مساء بتوقيت الإمارات، كما وتذاع مباراة اليمن وفلسطين مباشرة على الهواء فسوف تكون منقولة على قناة العراق الرياضية، وقناة الكويت الرياضية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” رسميا، أن بطولة غرب آسيا 2019 هي بطولة معترف بها رسميا ومعتمدة، نظرا لقوة المنتخبات المشاركة، وحسن التنظيم العراقي.

ومن الجدير ذكره، ان من يقود المنتخب العراقي هو المدير الفني االسلوفيني كاتانيتش، والذي أكد خلال المؤتمر الصحفي أن كل مباريات البطولة ستكون قوية وصعبة، هذا وستكون البطولة خير إعداد للمنتخبات المشاركة قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022.