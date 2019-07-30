موعد مباراة لبنان والعراق اليوم اليوم الثلاثاء 30/ 7 / 2019 بـ إتحاد غرب آسيا

يتقدم فريقا العراق ولبنان اليوم الثلاثاء لمباراة بطولة اتحاد غرب آسيا 2019، والتي ستكون علي ملعب كربلاء الدولي في العراق، تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة والساعة 18:30 بتوقيت القاهرة، كما وسيتم نقلها عبر القناه العراقية الرياضية HD.

ويعتبر لقاء المنتخب اللبناني في مواجهة المنتخب العراقي لإفتتاح بطولة إتحاد غرب آسيا قوية للغاية ، والتي تقام أمام المنتخب العراقي ، بحيث تستضيف العراق وسوريا واليمن والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وفلسطين ولبنان في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2019 ، التي سيحدث توقيتها قبل أسابيع فقط من بداية كأس العالم 2022 فيفا و 2023 تصفيات كأس آسيا الجولة الثانية.

أكد مدرب العراق السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، أن العراق مستضيف البطولة، سيكون من أجل التتويج باللقب، وأن المواجهة الافتتاحية لبطولة غرب آسيا، ستكون هامة في إطار هذا الحلم العراقي، خصوصا أن العراقيين مهتمون في كرة القدم وبتحقيق الإنتصارات بشكل كبير والمنافسة علي اللقب هو من أولوياته، خصوصا أن البطولة تشارك بها منتخبات كبيرة علي مستوي القارة، وهي أفضل إعداد من أجل اللقاءات المقبلة، في تصفيات كأس العالم قطر قارة آسيا، وأيضا تصفيات كأس آسيا.

تواجه منتخبات المجموعتين بعضهم البعض في المباراة النهائية المقرر عقدها في ملعب كربلاء الدولي في 14 أغسطس، ويعتبر إيران هو الفريق الأكثر نجاحًا في بطولة إتحاد آسيا، حيث رفع اللقب أربع مرات من 2000 و 2004 و 2007 و 2008، بينما تذوق كل من العراق والكويت وسوريا وقطر والأردن النجاح مرة واحدة .