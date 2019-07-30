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قاذف صواريخ في شنطة مسافر قادم من الكويت!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:30 - 30 يوليو 2019
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تفاجأ موظفو التفتيش في مطار بالتيمور الدولي، بشنطة مسافر يعيش في تكساس الأمريكية وقادم من دولة الكويت، حيث لم يتوقع أحد ما أن يحمل المسافر في حقيبته قاذف صواريخ.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على مسافر قادم من الكويت، بعد أن عثر على قاذف صواريخ محمولة في حقيبته من نوع   "AGM-176 Griffin.

ويستخدم القاذف لإطلاق صواريخ شديدة الانفجار ويبلغ مداها 5.5 كيلومتر، ويمكن إطلاقها من الأرض والسفن والطائرات.

من جانبها قالت هيئة تأمين النقل: "إنه تمت مصادرة القاذف من أحد المسافرين القادمين من الكويت، إذ إن الجهاز من صنع المجمع الأمريكي رايتيون"، ونشرت المتحدثة باسم الهيئة صورة للقاذف.

أما المسافر فقد تم إطلاق سراحه بعدما اعترف أنه جلب الجهاز من الكويت كتذكار، حيث تمت مصادرته.

 

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