موعد مباراة ريال مدريد بتوقيت مصر لـ القنوات الناقلة اليوم الثلاثاء 30 يوليو

يستعد فريقا ريال مدريد وتوتنهام، اليوم الثلاثاء، لمباراة على ملعب آليانز أرينا على الاراضي الالمانية، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال، في إطار استعداد الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019/2020.

كما وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل اللقاء على قناة بي إن سبورت ماكس.

ومن الجدير ذكره ان اليوم تبدأ مباريات الإياب من المرحلة الثانية من التصفيات التمهيدية المؤهلة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا من خلال إقامة سبع مباريات، على أن تستكمل مباريات الجولة الثانية في مساء يوم غدٍ الأربعاء من خلال الإعلان عن إقامة خمس مباريات.

ويدخل ريال مدريد اللقاء لا بديل أمامه سوى الفوز خاصة بعد الهزيمة الثقيلة أمام أتليتكو بسباعية مقابل 3 أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما قبل عدة أيام، كذلك الأمر فإنّ توتنهام يبحث عن الفوز والاستعداد الجيد للموسم الكروي الجديد، خاصة وأنّ توتنهام خرج من نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.