نتائج السادس الاعدادي التعليم المهني ٢٠١٩ في العراق

أعلن موقع وزارة التربية والتعليم العراقي، اليوم الثلاثاء، عن نتائج السادس المهني التمهيدي 2019، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالعراق، فيما ستصبح نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2019 متوفرة خلال الساعات القادمة.

وبينت، الوزارة العراقية أن أول تعليم مهني فرع صناعي هو الطالب "كرار علي محسن موسي" وذلك بمعدل 91.75%، بينما من ضمن نتائج السادس مهني تجاري 2019 جاءت الأولى الطالبة "ورقاء غياث محمد قاسم" وذلك بمعدل 92.5%، وجاء الأول علي قسم حاسوب وتقنية المعلومات الطالبة "سارة علاوي سمير محسن" بمعدل 95.75% ويعتبر أعلي معدل في الأوائل، بينما في فرع نتائج السادس الزراعي جاء الأول "عمر اياد جميل سعد" بمعدل 87.13%، كما جاءت الطالبة "مسار علي حسن علي" الأولي علي فرع الفنون التطبيقية وذلك بمعدل 93.25%.

ويذكر أن 450 ألف طالب وطالبت خاضوا امتحانات الصف السادس الاعدادي للعام 2019 في جميع المحافظات العراقية خلال 27 يونيو وحتى 15 يوليو من العام 2019، واكدت الوزارة ان العملية الامتحانية قد مرت بسلام دون وجود اي مشاكل بها مما ساعد هذا على ارتفاع نسب النجاح.

يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن نتائجهم في تعليم مهني بالعراق لعام 2019 عن طريق الرابط التالي: