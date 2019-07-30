الحكم على المحامي المقدسي طارق برغوت بالسجن لمدة 13 عام ونصف

أصدرت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، اليوم الثلاثاء (30 تموز)، حكما بحق الأسير المقدسي المحامي طارق برغوت (44 عام ) بسجنه ثلاثة عشر عام و نصف و فرضت عليه غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل بعد ان ادانته بتنفيذ اربع عمليات إطلاق نار على عدة حواجز إسرائيلية بمشاركة القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى زكريا زبيدي.

وكان طارق وزكريا اختطفا بتاريخ 27/2/2019 من مدينة رام الله خلال عملية كبيرة نفذها جيش الاحتلال في وضح النهار.

وتعرض طارق لتحقيق قاس جدا في مركز المسكوبية على يد ضباط المخابرات الاسرائيلية و حرم من النوم لساعات طويلة. واعتقلت سلطات الاحتلال زوجته و أفراد عائلته من أجل الضغط عليه، ولم يعترف بأي من التهم الموجه إليه.

وطارق محامي متمرس و مدافع شرس عن الأسرى داخل سجون الاحتلال ، فقد عرفته أروقة المحاكم الاحتلالية بصلابته و حنكته ، وقد تولى الدفاع عن الشبل المقدسي احمد مناصرة و الأسيرة المقدسية الجريحة اسراء جعابيص

و سبق لطارق ان اعتقل عدة مرات و هو قاصر فقد أمضى في العام 1991 مدة شهر و في العام 1992 أمضى عام كامل.

يذكر أن المحامي برغوت متزوج واب لثلاثة من الأبناء و قد تنقل في عدة سجون و يقبع حاليا في سجن نفحة الصحراوي.