جامعة فلسطين تكرم الطلبة المتفوقين في مديرية الوسطى وشمال غزة

نظمت جامعة فلسطين حفل تكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة لعام 2018-2019، في أجواء تملؤها الفرحة وتغمرها السعادة.

وحضر الحفل، كل من د. نادر أبو شرخ مساعد رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية و أ.د. خالد المدهون مدير فرع الشمال وم. موسى شهاب مدير الدائرة الفنية بمديرية شمال غزة وأ. ناصر السدودي المدير الاداري لمديرية الوسطى

وفي كلمته رحب " د. أبو شرخ" بالحضور وقدم التهنئة للطلبة الناجحين وذويهم مشيراً إلى أن جامعة فلسطين تفتح أبوابها لاحتضان الطلبة المتفوقين لتقدم لهم التخصصات المميزة والحديثة لاسيما تخصص "دكتور صيدلي" وهو الأول والوحيد من نوعه في قطاع غزة بالإضافة إلى ما تتميز به الجامعة من كادر أكاديمي على قدر من الخبرة والكفاءة مشيراً إلى العديد من المنح والتسهيلات التي تقدمها الجامعة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة بالإضافة إلى المواصلات المجانية في جميع محافظات قطاع غزة ذهاباً وإياباً من وإلى الجامعة، داعياً الطلبة للالتحاق بركب جامعة فلسطين متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح.

من جهته شكر "م. شهاب" جامعة فلسطين راعية التميز والإبداع على تنظيمها لهذا الحفل الذي يساهم في مكافئة أصحاب الجد والاجتهاد على جهودهم التي بذلوها خلال العام الماضي برغم المعيقات والصعاب.

ومن الجدير ذكره أن جامعة فلسطين تنظم سلسلة احتفالات لتكريم الطلبة المتفوقين على مستوى مديريات قطاع غزة، تشمل تلك الاحتفالات جولة على مرافق الجامعة ومختبراتها بالإضافة إلى الإرشاد الأكاديمي الذي يوجه الطالب نحو اختيار التخصص المناسب له بعناية.