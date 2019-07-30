نظام نور برقم الهوية 1440 للعام الدراسي للطلاب الجدد

يستعد موقع نور التابع للحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، لاستقبال تسجيل الطلاب والطالبات في الروضات الحكومية السعودية للعام الدراسي المقبل 1440-1441، ضمن خدمات نظام نور التربوي المتعددة لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في مرحلة رياض الأطفال والذي أعدته وزارة التعليم تيسيراً وتسهيلاً لولاة الأمور وعملية تسجيل الطلاب بأفضل طريقة ممكنة.

ونوهت وزارة التعليم إلى أنه يجب على أولياء الأمور قراءة جدول الروضات في موقع نور لمعرفة الروضات القريبة من المنزل ، ومعرفة الشواغر الموجودة بها قبل التسجيل، مع ضرورة التأكد ان تلك الروضة التي سيدرس بها الطفل معتمدة ضمن برنامج نظام نور.

ومن الجدير بالذكر، أن التسجيل في الروضات الحكومية لعام ١٤٤١ ستكون نهايته في تاريخ 22-1-1441 من العام الهجري الجديد والذي يوافق 20 من سبتمبر لعام 2019 الجاري.

وكشفت الوزارة عن طريقة التسجيل في الرابط الإلكتروني وذلك من خلال تعبئة البيانات التالية :السجل المدني للطفل– اسم الطفل– تاريخ ميلاد الطفل– اسم ولي الأمر– الجوال– جوال آخر– الحي– الروضة .

كما و يطلب بعد ذلك من ولي الأمر ما يلي :– شهادة التحصينات الأساسية مكتملة .– إجراءات الكشف الطبي من المستشفى أو المركز الصحي أو الوحدة الصحة المدرسية .– صورة من بطاقة العائلة المضاف بها الطفل ( للأطفال السعوديين )، وإذا تعذر إحضار ذلك فيحضر صورة من شهادة الميلاد – خطاب تسميم من الوحدة الصحية أو المستشفى أو المركز الصحية.

كما بينت الوزارة، أن من ليس لديه شهادة ميلاد، يشترط لقبوله برامج التدخل المبكر أن يكون قد تم تشخيصه من المستندات لمطابقة الاسم وتاريخ الميلاد مع عدم الاحتفاظ بها .فريق متخصص أو لديه تقرير من جهة مختصة معتمده، وإثبات مقر السكن، وأصول المستندات لمطابقة الاسم وتاريخ الميلاد مع عدم الاحتفاظ بها .