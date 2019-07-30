تحركات لدعم مرشح الكونغرس الفلسطيني" رشاد درويش"

قال رئيس الكونغرس الفلسطيني الأميركي ماهر عبد القادر، إن الجالية الفلسطينية في ولاية الينوي بدأت الاستعداد لدعم المرشح الأميركي من أصول فلسطينية رشاد درويش لعضوية الكونغرس الأميركي عن الدائرة الثالثة في الولاية .

وأشار عبد القادر المدير السابق لحملة العضوة في الكونغرس الأميركي رشيدة طليب في حديث ،إلى أن اللقاءات التي أجراها على مدار عدة ايام في شيكاغوا - الينوي مع العديد من قيادات الجالية الفلسطينية والعربية ورجال الاعمال والمهنيين حققت النجاحات لتوفير غطاء مادي ودعم لحملة درويش ابن بلدة بيتين شرق مدينة رام الله للفوز بعضوية الكونغرس .

وأضاف أن العديد من رجال الأعمال أبدوا استعدادهم للمشاركة في حملات على مستوى الولايات المتحدة لجمع الأموال اللازمة لدعم حملة درويش، كما تعاونوا سابقاً اثناء حملة رشيدة طليب لتكون أول عضوة كونغرس من أصول فلسطينية .

وتوجه عبد القادر بالنداء لأبناء الجاليات العربية والفلسطينية للتصويت في الانتخابات ودعم المرشح الديمقراطي رشاد درويش أمام منافسه عضو الكونغرس الحالي دان ليبنسكي الداعم للاحتلال دوماً، والرافض لحقوق الفلسطينيين.

واعتبر عبد القادر ان حظوظ درويش في الفوز جيدة بعد تراجع شعبية منافسه خلال السنوات الأخيرة، حيث لم يحصل سوى علي 51%? من أصوات الدائرة في الدورة الانتخابية السابقة.

يشار إلى أن الجالية الفلسطينية تشكل حوالي 18% من سكان الدائرة الثالثة، وباتت تشكل ثقلاً في العمل المؤسساتي، لاسيما بعد فوز رشيدة طليب الذي شكل حافزاً للعمل وتفعيل أبناء الجالية في الولايات.