الاحتلال يخطط لبناء 2000 وحدة سكنية بالقدس

ذكر موقع المستوطنين7 بأن قسم التخطيط في بلدية القدس يعكف على إعداد خطة لبناء 2000 وحدة سكنية جديدة ، وبناء شبكة طرق ومباني عامة والبنية التحتية اللازمة في مستوطنة راموت الواقعة في القدس .

وبينت بلدية القدس إن الخطة ستسمح بإضافة وحدات سكنية استيطانية كبيرة في مدينة القدس بأكملها بما في ذلك حي راموت، وستسمح الخطة بتطوير أسرع للعائلات التي تنتظر وحدات سكنية إضافية في المدينة ، كل ذلك بطريقة منظمة وشاملة ، مع توفير الاحتياجات العامة والبنية التحتية في الحي".

ويشار الى ان الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل طرح العديد من المباني السكنية والمستوطنات ، لتهويد في القدس.