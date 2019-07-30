تفاصيل عمليات فساد وجنس وسرقة المال العام داخل أروقة "الاونروا"

كشفت صحيفة هآرتس "الإسرائيلية" عن تقرير سري لمكتب الآداب التابع لوكالة الغوث " الأونروا "اشار الى ان رئيس الوكالة "بير كرنبول" وشخصيات أخرى في إدارة وكالة الغوث متورطين في سلسلة عمليات فساد.

وبينت هآرتس انه من بين عمليات الفساد تلك استغلال بير كرنبول ,ومقربيه باستغلال الأزمة المالية التي لحقت بوكالة الغوث ومتهمين بإرتكاب عمل جنسي وبالمحسوبية وبظلم الموظفين وبإسكات المنتقدين لهم داخل الوكالة .

وأشارت الوثيقة أن النتائج تشكل "خطرا كبيراً على الوكالة وعملياتها وأمنها" ، وتستند المعلومات الواردة في التقرير إلى 25 من موظفي الأونروا في الماضي والحاضر ، بعضهم من كبار المسؤولين ، الذين شهدوا بأن أعضاء "الدائرة الداخلية" التي تشمل "كرنبول" ونائبته "ساندرا ميتشل" ورئيس هيئة السلك العامل "كام شوان" وكبير والمستشاره "ماريا محمدي" تجاوزا عمليات صنع القرار في الوكالة ، واهملوا كبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في الوكالة .