بعد نشوب حريق بفندق "السعد": الأوقاف تطمئن ذوي حجاج قطاع غزة

طمأنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ذوي حجاج قطاع غزة، بأنهم جميعهم بخير بعد نشوب حريق في الفندق المتواجدين فيه في الديار الحجازية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن جميع حجاج القطاع بخير خاصة بعد حدوث حريق في غرفة الكهرباء وانتشار دخان كثيف في الطابق الأرضي.

ولفتت الوزارة، إلى أنها اضطرت إلى إخلاء بعض الطوابق بناء على توجيهات الدفاع المدني السعودي، وتمت السيطرة على الحدث من قبل طواقم الدفاع المدني السعودي.

من جهته، طمأن حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية جميع الأهالي بالمحافظات الجنوبية، أن حجاج فندق جوهرة السعد بألف خير وسلامة، ولم يصب أي حج بأي مكروه، وذلك بعد أن نشب حريق صغير نتيجة ماس كهربائي في لوحه كهرباء الفندق.

وبين أن الدفاع المدني السعودي سيطر على الحريق، ومن ثم أعطى الضوء الأخضر لعودة الحجاج الى الفندق وممارسه حياتهم الطبيعية، متمنياً السلامة لجميع حجاجنا الكرام، وقدم شكره في الوقت نفسه للمسؤلية العالية للحجاج.















