كريستيانو رونالد: أشعر بالحنين إلى ريال مدريد

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يشعر بالحنين إلى فريقه السابق ريال مدريد.

واعتبر كريستيانو رونالدو أن فريق ريال مدريد كان له تأثير كبير عليه من الناحية الشخصية، وأنه يكن له ودا خاصا.

وقال كريستيانو رونالدو بعدما تسلم اليوم جائزة "أسطورة ماركا" التي منحتها له صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أهم شيء هو أن مسيرتي مضت بشكل جيد بعد خروجي من ريال مدريد؛ لأنه ليس من السهل أن تغادر الملكي بالطريقة التي خرجت بها بعد 9 سنوات، ثم تنضم لدوري مختلف مع زملاء مختلفين، وفي عمر الـ33".

وتابع كريستيانو رونالدو: "في رأيي كان أحد أفضل مواسمي سواء على الجانب الفردي، أو الجماعي، الفوز بـ3 ألقاب مع ريال مدريد يعني أن الموسم كان رائعا".

وتم تكريم كريستيانو رونالدو اليوم من قبل صحيفة "ماركا" في حفل أقيم في مسرح "الملكة فيكتوريا" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأضاف رونالدو قائلا "مكثت سنين أطول في مدريد خلال لعبي مع ريال مدريد، وأطفالي ترعرعوا هنا، وتعرفت هنا على خطيبتي".

وتابع كريستيانو رونالدو "مدينة مدريد تروق لي كثيرا، هنا لدي أعمال تجارية ولعبت مع نادي ريال مدريد الذي كان له تأثيره على شخصيتي لأنني لعبت فيه لمدة 9 سنوات وأكن له ودا خاصا".