"إسرائيل" تزعم قصفت معسكراً في العراق بطائرات “إف- 35”

زعمت يديعوت "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، أن طائرة من طراز “إف- 35” قصفت موقعاً عسكريا في العراق قبل 10 أيام.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن الخبير العسكري، رون بن يشاي، أن القاعدة التي تم قصفها هي القاعدة العسكرية الأقرب إلى سوريا وتستغلها إيران لإدخال الأسلحة عبر العراق إلى سوريا ولبنان للعمل ضد "إسرائيل".

وأوضح أن الموقع الذي تم قصفه يتبع لما وصفه بـ”المليشيات الموالية لإيران في العراق” على حد زعم الصحيفة.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من نفي مصادر عراقية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قصف على معسكر أشرف، شرق العاصمة بغداد، من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها.

وقال المصدر إن “بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية تحدثت عن معلومات حول قصف طيران إسرائيلي لمعسكر أشرف الذي تتواجد فيه منظمة بدر بزعامة هادي العامري، لكن هذا لم يحدث”.