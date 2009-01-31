الحزب الجمهوري الأميركي انتخب رئيسا اسود

فلسطين اليوم-وكالات

انتخب الجمهوريون للمرة الأولى الجمعة الاسود مايكل ستيل رئيسا للحزب بعد عشرة ايام على تنصيب اول رئيس اسود في تاريخ الولايات المتحدة باراك اوباما.

وقال ستيل المساعد السابق لحاكم ماريلاند (شرق) امام اعضاء الحزب بعد التصويت "هذا امر رائع، فبتواضع كبير والشعور بمعنى الواجب، اوافق" على هذا الاختيار. واضاف "شكرا لكم جميعا لانكم اتحتم لي هذه الفرصة".

وقد خسر الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس السابق جورج بوش الذي كان اقلية في مجلس الكونغرس الاميركي، البيت الابيض في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، بانتخاب الديموقراطي باراك اوباما.