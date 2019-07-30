اتحاد المعلمين : الازمة المالية تهدد افتتاح العام الدراسي

أكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ان استمرار الازمة المالية تهدد افتتاح العام الدراسي في موعده، جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدتها الامانة العامة للاتحاد وامناء سر الفروع، امس الاثنين، ناقشت فيها الازمة المالية التي تمر بها الحكومة نتيجة لقرصنة الاحتلال أموال المقاصة، وبعد نقاش مستفيض اقر المجتمعون ما يلي:

1- ان استمرار الازمة المالية تهدد افتتاح العام الدراسي في موعده.

2- تتحمل الحكومة مسؤولية صرف الرواتب كاملة لأسرة التربية والتعليم وذلك لتعزيز صمود اسرة التربية وضمان انتظام العملية التعليمية.

3- ان ايام العطل هي حق للمعلم وعلى وزارة التربية والتعليم الغاء كافة الدورات والانشطة يوم السبت.

4- على الحكومة الزام البنوك بتأجيل القروض حتى انفكاك الازمة، وذلك لتمكين المعلمين من توفير متطلبات عيد الأضحى وافتتاح المدارس والتسجيل في الجامعات.

5- على الحكومة الزام الجهات ذات الاختصاص بوقف كافة اجراءات الملاحقة القانونية والشرطية والقضائية المتعلقة بالالتزامات المالية على العاملين في قطاع التربية الناتجة عن الازمة المالية.

6- على الحكومة وضع آليات الزامية للقطاع الخاص نحو تعزيز صمود الموظفين في ظل الازمة.

7- على الحكومة التعهد بدفع كافة مستحقات المعلمين دفعة واحدة فور انتهاء الازمة المالية.

8- على الحكومة العمل على تنفيذ ما سبق لكافة العاملين في وزارة التربية والتعليم في الضفة وقطاع غزة على مبدأ المساواة.

ووجه الاتحاد رسالة هذه الى فصائل العمل الوطني بضرورة أخذ دورهم الطليعي في مواجهة سياسة وإجراءات الاحتلال والبدء ببرنامج مواجهة شاملة لهذا المحتل الغاصب، كما يأمل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين من الحكومة والجهات ذات الاختصاص العمل على تلبية المطالب انفة الذكر والعمل على وضع برنامج صمود وطني لتعزيز صمود المعلمين والموظفين وسوف يقوم الاتحاد بتقييم الوضع في جلسة قادمة قبل افتتاح العام الدراسي للخروج بقرارات مناسبة اذ يوجد لدينا بدائل وخيارات مفتوحة .