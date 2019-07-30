تحذيرات من موجة الحر التي تتأثر بها البلاد

نشرت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات للمواطنين، للوقاية من موجة الحر، التي ستتأثر بها البلاد ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها صدر مساء أمس الاثنين، أن الاحتياطات الواجب اتخاذها، تتمثل في تجنب أشعة الشمس العمودية، وضرورة العمل في الظل، والإكثار من شرب السوائل وارتداء ملابس فضفاضة ومريحة وعدم الخروج إلى الشوارع لغير الضرورة، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى.

ودعت الوزارة المواطنين لتفادي تناول المشروبات المحلاة، والتي تحتوي على الكافيين، وإغلاق النوافذ المقابلة للشمس بالستائر، وإبقائها مغلقة عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة.

وقالت الصحة "إن التعرض لأشعة الشمس مع بذل جهد جسماني، خاصة في الجو الجاف، يسبب فقدان كمية كبيرة من الماء والأملاح؛ الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، ومن ثم لضربة الشمس".

وأشارت إلى أن أعراض ضربة الشمس تتمثل في احمرار الجلد وجفافه وسخونته والشعور بالتعب والصداع، وارتفاع درجة الحرارة، وتسارع في ضربات القلب، وفقدان الوعي، ويمكن أن تصل الحالة إلى الغيبوبة، وقلة إفراز البول، وتغير السلوك، وأحيانًا الإصابة بتشنجات.

ونبهت الصحة إلى أنه في حال شعور أي مواطن بالأعراض السابقة، فإنه يجب نقله إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى؛ للتعامل معه، وتقديم العلاج المناسب له.