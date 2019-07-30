 الكابنيت يناقش بناء 700 وحدة للفللسطينين و6 آلاف للمستوطنين 

كشفت قناة كان "الإسرائيلية"، أن المجلس "الإسرائيلي" المصغر بحث خلال الأيام الماضية خطة للبناء في منطقة C في الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو عرض على وزراء الكابنيت لبناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين، مقابل الموافقة على بناء 6 الاف وحدة سكنية للمستوطنين.

وحسب المصادر، فخلال الأيام المقبلة سيصل لـ"إسرائيل" مستشار الرئيس الامريكي غادر كوشنير.

وقالت مصادر سياسية "إسرائيلية" بأن البحث الذي أجراه الكابنيت لخطة البناء والتي تشمل أيضاً الفلسطينيين في منطقة "سي" تمت بسبب ضغوط أمريكية.

وقد أدى نشر اجتماع الكابنيت لحالة غضب في صفوف قادة المستوطنين، فقد أصدر رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة المحتلة بيانات صحفية قوية ضد نتنياهو.

وقد أصدر رئيس المجلس الاستيطاني " يسرائيل غينتس ويوسي داجان بيانا مشتركا ذكر فيه أن " عقد اجتماع لمجلس الوزراء بهدف الموافقة على خطط البناء للعرب في المنطقة (ج) ينذر بالخطر بشكل خاص، حيث أن السلطة الفلسطينية ، بمساعدة وتمويل الدول الأجنبية ، تقوم بتنفيذ أعمال بناء غير قانونية واسعة النطاق في هذه المناطق بهدف واحد واضح وهو الإرهاب في قلب اسرائيل .

وقال رئيس المجلس الاستيطاني جنوب الخليل يوحاي ديميري إنه "من المذهل" معرفة عقد الاجتماع وأنه "من المخيب للآمال فبينما نخوض معركة عنيدة ضد الفلسطينيين حول مستوطنتنا يجب أن نتلقى كتفًا باردًا من وزراء الحكومة والحكومة".