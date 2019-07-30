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مصدر عراقي ينفي وجود قصف "إسرائيلي" شرق بغداد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:13 - 30 يوليو 2019
الجيش العراقي الجيش العراقي
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نفى مصدر عراقي، اليوم الاثنين، وجود أي قصف على معسكر أشرف، شرق العاصمة بغداد، من قبل طائرات "إسرائيلية" أو غيرها.

وقال المصدر لقناة روسيا اليوم، إن "بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية تحدثت عن معلومات حول قصف طيران إسرائيلي لمعسكر أشرف الذي تتواجد فيه منظمة بدر بزعامة هادي العامري، لكن هذا لم يحدث".

وأضاف أنه "قبل يومين، انفجرت كمية سلاح في المعسكر بسبب سوء التخزين وحرارة الجو، لكن أي قصف لم يطل المعسكر".

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية نشرت معلومات عن وجود قصف إسرائيلي على معسكر أشرف الذي تتواجد فيه منظمة بدر.

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